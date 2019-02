Siebenjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein sieben Jahre altes Mädchen ist in Berlin-Pankow bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das Kind wurde von einem Auto erfasst, als es die Florastraße mit einem Tretroller überqueren wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Mädchen erlitt bei dem Unfall am Montagnachmittag demnach Verletzungen am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge sei das Kind zwischen parkenden Autos auf die Straße getreten. Nähere Angaben waren zunächst nicht bekannt.