Seniorin von Tram angefahren und schwer verletzt

Berlin (dpa/bb) - Eine Seniorin ist beim Überqueren von Tramgleisen in Berlin-Marzahn von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die 72-Jährige soll nach ersten Erkenntnissen am Montagnachmittag bei Rot die Schienen an der Allee der Kosmonauten Ecke Helene-Weigel-Platz passiert haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn. Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.