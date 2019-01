Senior in elektrischem Rollstuhl angefahren: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb)- Ein 77 Jahre alter Mann ist beim Überqueren einer Straße mit seinem elektrischen Rollstuhl in Berlin-Reinickendorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 77-Jährige am frühen Dienstagabend im Märkischen Viertel die Fahrbahn des Wilhelmsruher Damms passieren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde er von einer 60 Jahre alten Frau mit ihrem Auto angefahren. Der 77-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, war noch unklar.