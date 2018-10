Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall in Wilmersdorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wilmersdorf sind am Samstag sechs Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr stießen am Bundesplatz /Ecke Wexstraße mehrere Fahrzeuge zusammen. Fünf Menschen seien schwer und ein Mensch leicht verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach einem Augenzeugenbericht waren drei Autos und zwei Transporter beteiligt. Die Unfallstelle wurde gesperrt. Die Feuerwehr war mit rund 30 Kräften vor Ort. Zum genauen Unfallhergang gab es zunächst keine Informationen.