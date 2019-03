Rückwärts auf Straße gefahren: Schwerverletzter in Kreuzberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Beim Rückwärtssetzen aus einer Einfahrt auf die Straße ist ein 28 Jahre alter Mann in Berlin-Kreuzberg schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stieß der 28-Jährige bei der Aktion am späten Sonntagabend auf der Straße Hasenheide mit dem Wagen eines 24-Jährigen zusammen und wurde mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto geschleudert. Das wiederum wurde gegen ein weiteres Auto geschoben. Der 28-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf und wurde in eine Klinik gebracht. Der Beifahrer (29) des 24-Jährigen erlitt leichte Verletzungen.