Rollerfahrer bei Unfall in Gesundbrunnen verletzt

Berlin (dpa/bb) - Ein 26-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Gesundbrunnen schwer verletzt worden. Der Mann war am Mittwochabend mit seiner Maschine im Haßlingerweg unterwegs, als ihm ein Autofahrer die Vorfahrt nahm, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch den Zusammenprall stürzte der Rollerfahrer auf die Straße. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.