Rechtsabbiegender Lkw-Fahrer übersieht Radlerin

Berlin (dpa/bb) - Eine 23-jährige Radfahrerin ist am Freitag in Berlin-Wedding von einem rechtsabbiegenden Lastwagen erfasst und dabei schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog der 25-jährige Lkw-Fahrer am Morgen in Wedding in die Reinickendorfer Straße ab und übersah die Radfahrerin dabei, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Frau kam mit einer Kopfverletzung und einem Beinbruch ins Krankenhaus, wo sie sich außer Lebensgefahr befand. Zum genauen Unfallhergang wurden die Ermittlungen aufgenommen.