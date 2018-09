Radfahrerin durch abbiegenden Laster schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine 34-jährige Radfahrerin ist am Montag in Berlin-Friedrichshain durch einen abbiegenden Laster schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen bog ein 56-jähriger Fahrer gegen 10.30 Uhr mit einem Sattelzug von der Straße Am Oberbaum rechts in die Stralauer Allee ab und erfasste dabei die Radfahrerin. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radfahrschutzstreifen in gleicher Richtung. Rettungssanitäter brachten die 34-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die betroffenen Straße war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.