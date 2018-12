Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine 28 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in Berlin-Charlottenburg schwer verletzt worden. Sie wurde am Kurfürstendamm von einer Autofahrerin erfasst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach erlitt die Radfahrerin bei dem Unfall am Mittwochabend Verletzungen am Kopf. Nähere Informationen zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.