Radfahrer stoßen zusammen und werden schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei Radfahrer sind in Berlin-Wilhelmstadt zusammengestoßen und haben sich schwer verletzt. Ein 71-jähriger Mann war am Freitagnachmittag mit seinem Rad an der Heerstraße unterwegs, wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte. Wegen eines Hindernisses auf dem Radweg wich der Rentner demnach auf den Bürgersteig aus. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden 75-jährigen Radfahrer zusammen. "Sie sind ungebremst frontal ineinander gefahren", so die Sprecherin. Beide Männer erlitten bei dem Zusammenstoß mehrere schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.