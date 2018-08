Radfahrer fährt gegen Lkw: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Radfahrer hat sich bei einem Unfall in Berlin-Nikolassee schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 55-Jährige laut Zeugen am Vormittag auf der Clauertstraße in Richtung Königsweg unterwegs. Dann soll er ungebremst gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Laster gefahren sein. Er erlitt Verletzungen am ganzen Körper und kam ins Krankenhaus.