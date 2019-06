Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 57-jähriger Radfahrer ist in Berlin-Mitte von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Donnerstagabend auf der Friedrichstraße unterwegs, als er von dem Wagen erfasst wurde. Der Radler stürzte und kam mit schweren Verletzungen an Kopf und Beinen ins Krankenhaus.