Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Berlin (dpa/bb) - Ein 29 Jahre alter Radfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto in Berlin-Neukölln schwer verletzt worden. Der Mann stieß am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Richardplatz/Richardstraße mit einem Auto zusammen, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag sagte. Vermutlich habe er das von rechts kommende Auto übersehen. Der Fahrradfahrer prallte demnach mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Wagens und kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.