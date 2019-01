Polizeiwagen mit Auto zusammengestoßen: Mann schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem nächtlichen Zusammenstoß mit einem Polizeiwagen ist ein Autofahrer in Berlin-Karlshorst schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Einsatzwagen am Samstag gegen 2.00 Uhr nachts mit Blaulicht auf der Treskowallee in Richtung Alt-Friedrichsfelde unterwegs. An der Kreuzung zur Marksburgstraße stieß er mit einem von rechts aus der Straße kommenden Auto zusammen. Der 34-jährige Fahrer des Wagens erlitt schwere Verletzungen am Kopf und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.

Die beiden Polizeibeamten beendeten danach ihren Dienst. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig. Der Tram-Linienverkehr wurde bis 5.00 Uhr unterbrochen.