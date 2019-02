Pkw zwingt Bus zu Vollbremsung und flieht: 9 Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Vor der Universität Hamburg hat ein Pkw-Fahrer einen Unfall mit einem Linienbus verursacht. 9 der 80 Passagiere wurden leicht verletzt, darunter auch ein elf Monate altes Baby. Zu dem Unfall sei es gekommen, als der 42-jährige Autofahrer am Dienstagabend unerlaubt auf der Fahrbahn gewendet habe und dabei auf die Busspur gekommen sei, teilte Polizei am Mittwoch mit. Der Linienbus wurde dabei den Angaben zufolge zu einer Vollbremsung gezwungen. Der Pkw-Fahrer sei nach dem Unfall zunächst weitergefahren, hielt dann aber an einer roten Ampel. Wie die Polizei weiter mitteilte, stieg der Busfahrer aus, rannte zu dem Wagen und stoppte den Fahrer. Weil der Verdacht der Unfallflucht besteht, stellte die Polizei den Führerschein des 42-Jährigen sicher. Fünf der Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.