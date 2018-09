Ohne Führerschein im Auto unterwegs: acht Wagen gerammt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein betrunkener Autofahrer hat in Berlin-Charlottenburg und Moabit eine Spur der Verwüstung hinterlassen und einen Polizisten attackiert. Zuerst stieß der 23-Jährige mit seinem Wagen in der Nacht zu Samstag auf der Goerdelerdammbrücke mit dem Auto eines Polizisten zusammen. Statt zu halten, fuhr der Mann mit seinem Wagen weiter und rammte an einer Kreuzung sieben geparkte Autos. Der Betrunkene versuchte schließlich, zu Fuß zu fliehen.

In einem der gerammten Autos saß allerdings ein Polizist, der privat unterwegs war. Dieser versetzte sich in den Dienst und holte den Unfallfahrer ein. Nach Angaben der Polizei kam es zu einem Gerangel: Der 23-Jährige habe sich heftig gewehrt und dem Polizisten in den Arm gebissen. Schließlich nahmen dessen hinzugerufene Kollegen den Autofahrer fest. Weil er sich bei seiner Unfallfahrt verletzt hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, war er ohne gültigen Führerschein unterwegs.