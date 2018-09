Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine 57 Jahre alte Motorradfahrerin ist bei einem Unfall in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde die Bikerin am Montag auf einer Kreuzung an der Gartenstraße von einem Auto angefahren. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.