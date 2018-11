Motorradfahrer verunglückt im Tiergartentunnel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Motorradfahrer ist im Berliner Tiergartentunnel gegen eine Wand gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 30-Jährige war laut Polizei am frühen Samstagmorgen mit dem Motorrad in Richtung Wedding unterwegs. Aus unbekannten Gründen kam er im Tunnel nach rechts von der Fahrbahn ab und fiel gegen die Wand. Rettungskräfte brachten den Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Während der Bergungsmaßnahmen wurde der Tunnelabschnitt für den Verkehr gesperrt. Warum der Motorradfahrer von der Fahrbahn abkam, war nach Polizeiangaben vom Samstag zunächst unklar.