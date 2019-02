Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb)- Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Friedrichshain bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 23-Jährige am Sonntagabend mit einem linksabbiegenden Auto an der Ecke Karl-Marx-Allee/Straße der Pariser Kommune zusammen gestoßen. Nähere Angaben zur Ursache des Unfalls lagen zunächst nicht vor.