Motorradfahrer bei Unfall in Lichtenrade schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Lichtenrade schwer verletzt worden. "Der Mann fuhr am Sonntag laut Zeugenaussagen bei Rot auf eine Kreuzung und stieß mit einem Auto zusammen", sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Der Mann stürzte von seiner Maschine und blieb auf der Buckower Chaussee liegen. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik.