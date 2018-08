Mann klettert aus fahrendem Lkw auf Motorhaube

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 32-Jähriger ist in Berlin-Spandau unvermittelt aus dem Fenster eines fahrenden Lastwagens auf die Motorhaube geklettert. Als die 46 Jahre alte Fahrerin ihren Transporter in der Nacht zum Sonntag auf der Schulenburgstraße langsam abbremste, fiel der Beifahrer auf die Straße und verletzte sich schwer an Kopf, Wirbelsäule und Fuß, wie die Polizei mitteilte. Warum der Mann aus dem Fenster kletterte, war am Sonntagvormittag noch nicht klar. Nach der Behandlung durch einen Notarzt wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht.