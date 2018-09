Mann bei Unfall mit Taxi schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit einem Taxi ist ein 22 Jahre alter Mann in Berlin-Mariendorf in ein parkendes Auto gefahren und hat dabei einen 30-Jährigen schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, fuhr der 22-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache am späten Montagabend auf dem Mariendorfer Damm rechts auf das parkende Auto des 30-Jährigen auf. Der Unfallverursacher stand nach ersten Erkenntnissen unter Drogen - ein Drogenschnelltest war demnach positiv. Außerdem war er ohne Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung unterwegs.

Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall schwer an Kopf, Oberkörper und Beinen verletzt. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein weiteres parkendes Fahrzeug wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt, darin befand sich jedoch niemand.