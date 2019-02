Mann baut mehrere Unfälle und verletzt sich schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 68 Jahre alter Mann hat in Berlin-Tegel mit seinem Auto mehrere Unfälle verursacht und ist dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Donnerstagabend zunächst auf der Gorkistraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen ein Absperrungsschild fuhr. Danach kollidierte er rechts mit einem parkenden Auto.

Anschließend setzte der 68-Jährige seine Fahrt fort und kam in der Miraustraße erneut von der Fahrbahn ab. Seine Fahrt endete dort an einem Laternenmast sowie zwei Straßenpollern. Er wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen bei den Unfällen nicht zu Schaden.