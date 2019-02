Lastwagen erfasst Radfahrerin und verletzt sie tödlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Wieder ist eine Berliner Radfahrerin durch einen abbiegenden Lastwagen ums Leben gekommen. Der tödliche Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwochmorgen auf dem Radweg an der Alexanderstraße in Mitte, wo die 37-Jährige unterwegs war. Ein parallel fahrender Lastwagen, der an der Kreuzung Karl-Marx-Allee nach rechts abbog, habe sie erfasst. Die Radfahrerin starb noch an der Unfallstelle.

"Es werden Zeugen befragt, ein Gutachter hat sich die Unfallstelle angeschaut, der Ort wurde elektronisch vermessen", sagte ein Polizeisprecher. Ob der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer die Radfahrerin aufgrund des toten Winkels nicht im Rückspiegel gesehen hatte, war zunächst unklar. Die Kreuzung Alexanderstraße/Karl-Marx-Allee blieb wegen des Unfalls für vier Stunden gesperrt.