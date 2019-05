Lasterfahrer übersieht Tram: Zwei verletzte Fahrgäste

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Lastwagen ist in Berlin-Alt-Hohenschönhausen beim Abbiegen mit einer Tram zusammengestoßen. Eine 28-Jährige und eine 35-Jährige, die Fahrgäste in der Tram waren, wurden bei dem Unfall am Freitag in der Indira-Gandhi-Straße verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. An beiden Fahrzeugen entstand demnach erheblicher Schaden.

Laut Polizei hatte der Fahrer des Lasters die herannahende Tram offenbar übersehen, als er nach links über die Schienen abbiegen wollte. Der Tramfahrer konnte trotz Notbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 28-Jährige wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die 35-Jährige wurde ambulant behandelt.