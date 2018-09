Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein achtjähriger Junge ist in Berlin-Marzahn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind wollte mit seinem Fahrrad eine Abfahrt der Märkischen Allee überqueren und stieß dabei mit einem Auto zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Junge erlitt bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag demnach schwere Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.