Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln schwer verletzt worden. Der 7 Jahre alte Junge wurde auf der Rudower Straße von einem Auto erfasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach kam das Kind nach dem Unfall am Dienstagnachmittag mit Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus. Der genaue Hergang des Unfalls war zunächst nicht bekannt.