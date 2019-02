Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 13 Jahre altes Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Berlin-Neukölln schwer verletzt worden. Der Junge wurde von einem Auto erfasst, als er die Hermannstraße überqueren wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er kam demnach mit schweren Verletzungen am Kopf und an den Beinen ins Krankenhaus. Nähe Einzelheiten zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.