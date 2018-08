Fußgängerin von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine 50 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin-Prenzlauer Berg von einem abbiegenden Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau die Landsberger Allee Nähe S-Bahnhof an einer roten Ampel überqueren, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Dabei wurde sie am Mittwochabend an der Kreuzung Landsberger Allee/Storkower Straße von dem rechtsabbiegenden Lastwagen eines 42-Jährigen erfasst. Die Frau kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.