Fußgängerin verletzt, danach Fahrerflucht in Reinickendorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine Frau ist in Berlin-Reinickendorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 64-jährige war am Sonntagabend zu Fuß in der Ollenhauerstraße unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Auto habe sie nach Zeugenaussagen an einer Tankstelleneinfahrt erfasst und gegen einen geparkten Wagen gedrückt. Die Frau stürzte und wurde schwer an beiden Beinen verletzt. Der genaue Hergang des Unfalls war zunächst unklar. "Ob der Wagen auf der Straße fuhr oder von der Tankstelle kam, wissen wir noch nicht", sagte eine Polizeisprecherin. Das Auto sei trotz des Unfalls weitergefahren. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in eine Klinik. Nach Polizeiangaben bestand keine Lebensgefahr.