Berlin (dpa/bb) - Ein 43 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Lichtenberg von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann soll am Samstagmorgen - womöglich ohne auf den Verkehr zu achten - in der Nähe der Gensinger Straße auf die Fahrbahn gelaufen sein, teilte die Polizei mit. Nur einige Meter entfernt befand sich demnach eine Fußgängerampel. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Die 25-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock.