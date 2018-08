Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 66 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Friedrichshagen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll der 66-jährige Mann am frühen Mittwochabend den Müggelseedamm hinter einer Tram betreten haben. Ein 77 Jahre alter Autofahrer übersah den 66-Jährigen und erfasste ihn mit seinem Wagen. Der Mann kam nach dem Zusammenstoß mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.