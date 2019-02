Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Tegel schwer verletzt worden. Der 39 Jahre alte Mann wurde von einem Auto erfasst, als er den Waidmannsluster Damm überquerte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach kam der Mann nach dem Unfall am Mittwochabend mit schweren Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus. Der Straßenabschnitt war für mehrere Stunden gesperrt.