Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 57 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Grunewald schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der Mann am späten Montagnachmittag den Hohenzollerndamm überqueren. Dabei ist er von einem rechtsabbiegenden 58-Jährigen mit seinem Fahrzeug angefahren worden. Der Fußgänger stürzte über die Motorhaube des Wagens und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Er wurde mit schweren Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus gebracht.