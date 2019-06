Fünfjähriger Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein fünf Jahre alter Junge ist in Berlin-Charlottenburg bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Seine zehnjährige Schwester und die Mutter mussten den Unfall mit ansehen und kamen mit einem Schock ebenfalls ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach erfasste eine 60 Jahre alte Autofahrerin den Jungen am Donnerstagabend an einem Fußgängerüberweg an der Ecke von Heckerdamm und Halemweg.

Das Kind wurde bei dem Unfall nach Polizeiangaben noch mehrere Meter von dem Auto mitgeschleift. Ersten Angaben der Polizei zufolge war der Junge als Teil einer größeren Gruppe von Fußgängern an dem Überweg zurückgeblieben und sei wohl von der Autofahrerin übersehen worden.