Frau beim Überqueren der Straße von Auto angefahren

Berlin (dpa/bb)- Eine 59 Jahre alte Frau ist in Berlin-Steglitz von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte sie am Dienstagnachmittag die Albrechtstraße in Höhe Hermann-Ehlers-Platz, als der Unfall geschah. Mehrere Fahrzeuge hätten notbremsen müssen. Ein 18-jähriger Autofahrer habe dann eine Kollision nicht mehr verhindern können und die Fußgängerin mit dem rechten Außenspiegel erfasst. Die Frau erlitt Rumpfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.