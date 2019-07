Frau auf Parkplatz von Lastwagen überrollt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine Frau ist in der Nacht zum Samstag auf einem Parkplatz von einem Lastwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Die Berliner Polizei teilte mit, der 51 Jahre alte Fahrer habe einen Supermarkt in Pankow beliefert und seinen Lastwagen auf dem Parkplatz abgestellt. Als er wieder losfahren wollte und zurücksetzte, habe der Lastwagen die Frau überrollt, teilte die Polizei weiter mit. Warum die Frau am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr auf dem Parkplatz lag, war zunächst unklar. Sie sei unmittelbar an ihren Kopfverletzungen gestorben. Weitere Angaben zu der Frau gab es zunächst nicht.