Fahrradfahrer bei Unfall mit Lkw ums Leben gekommen

Berlin (dpa/bb) - Erneut ist bei einem Unfall mit einem Lkw ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Der Radler erlag nach Angaben der Polizei am Freitag noch vor Ort seinen Verletzungen. Es war der elfte tödliche Fahrradunfall in Berlin in diesem Jahr. Er ereignete sich in der Rudower Chaussee an der Ecke Hermann-Dorner-Allee in Berlin-Adlershof. Alter und Geschlecht des Verkehrsopfers sowie die näheren Umstände des Unfalls waren zunächst nicht bekannt.