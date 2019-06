Erste schwere Unfälle mit Elektro-Tretrollern: Knochenbrüche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin sind erste schwere Unfälle mit Elektro-Tretrollern bekannt geworden. Allein am Donnerstag trugen zwei Frauen, die auf den neuen Verkehrsmitteln unterwegs waren, Knochenbrüche davon. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde eine 33-Jährige nach einem Sturz im Stadtteil Friedrichshain von einem Kleintransporter überrollt. Sie kam mit mehreren gebrochenen Knochen in eine Klinik. Warum die Frau am Donnerstagabend auf der Singerstraße zu Fall kam und gegen ein geparktes Auto stieß, war zunächst unklar.

Eine weitere E-Scooter-Fahrerin zog sich bereits am Donnerstagvormittag einen offenen Bruch am Unterschenkel zu. Die 26 Jahre alte Touristin stieß in der Friedrichstraße in Mitte seitlich gegen einen Lastwagen. Auch hier war zunächst unklar, wie es dazu kommen konnte. Nach Polizeiangaben vom Donnerstagabend war es höchstwahrscheinlich der erste bekannte schwere Unfall mit einem E-Scooter in der Hauptstadt.

"Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Unfälle werden wir gemeinsam mit der Polizei die Lage analysieren, um zu beurteilen, ob die Bundesverordnung für diese Fahrzeuge verschärft werden muss, um mehr Sicherheit zu erreichen", erklärte Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese (Grüne) auf Anfrage. Er verwies aber auch darauf, dass es in Deutschland "von Anfang an strenge Regeln für E-Tretroller" gebe. Darüber berichtete am Freitag auch der "Tagesspiegel" (online).

"Die E-Roller sind eine interessante und attraktive Ergänzung der urbanen Mobilität", erklärte der stadtentwicklungspolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Stefan Förster. Er forderte den Senat auf, alle Verkehrsteilnehmer für die Roller zu sensibilisieren und auf die Einhaltung der Regeln zu achten. Vielen Nutzern seien Bedienung und Gefahren noch nicht bekannt.

Mehrere Verleiher bieten seit rund zwei Wochen E-Tretroller in Berlin an. Die Gefährte können mit ihren relativ kleinen Rollen bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Mindestens 14 Jahre muss man dafür alt sein. Führerschein, Mofa-Prüfbescheinigung oder ein Helm sind nicht vorgeschrieben. Gehwege sind tabu, wie die Berliner Polizei in einem Youtube-Video betonte. Fahren darf man auf dem Radweg oder sonst auf der Straße.

Straßen mit Kopfsteinpflaster, große Durchgangsstraßen ohne Radweg und von Baumwurzeln durchzogene Radwege können für Tretrollerfahrer Gefahren darstellen. Außerdem dürfte die Fahrpraxis wie auch beim Auto, Motorrad oder Fahrrad eine Rolle spielen: Ungeübt fährt es sich unsicherer.