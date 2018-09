Erneut Radfahrer von Lastwagen erfasst: Zehntes Todesopfer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Erneut ist in Berlin ein Radfahrer von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Damit seien in diesem Jahr in der Stadt bereits zehn Menschen auf diese Weise ums Leben gekommen, so die Polizei. Insgesamt gab es bislang 30 Verkehrstote in Berlin. Im gesamten Jahr 2017 waren es demnach 36.

Die Polizei konnte am Montag zunächst keine Angaben zur Identität des in Berlin-Mitte ums Leben gekommenen Radfahrers machen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann gegen 12.00 Uhr auf der Mollstraße in Richtung Torstraße. Der Fahrer eines Lkw übersah ihn offensichtlich, als er rechts abbog und erfasste ihn auf Höhe der Otto-Braun-Straße. Dabei überrollte der Laster den Radfahrer. Dieser starb noch am Unfallort. Der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus.

Nur kurze Zeit zuvor war in Mariendorf eine Radfahrerin von einem Laster erfasst worden. Die Frau fuhr laut Polizei am Vormittag auf der Säntisstraße. Der Lkw bog in Richtung Mariendorfer Damm ab. Weitere Details zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht nennen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie schwebt nach Angaben eines Polizeisprechers nicht in Lebensgefahr.

In der Hauptstadt gibt es immer wieder Unfälle mit abbiegenden Lastern, bei denen Radfahrer und Fußgänger ums Leben kommen oder schwer verletzt werden. Vielerorts erinnern weiße Fahrräder an tödlich Verunglückte. Auch im aktuellen Fall will der Fahrradclub ADFC mit einer solchen Aktion an diesem Mittwoch (17.30) an das Schicksal des Radfahrers erinnern.