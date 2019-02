Elfjähriger bei Unfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte ist ein elfjähriger Junge schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag wollte er offenbar am Mittwochabend mit seinen Eltern die Leipziger Straße überqueren. Während die Eltern vor der Busspur warteten, soll der Junge auf die Straße getreten sein. Dort wurde er von dem Auto einer 31-Jährigen erfasst, die trotz Verbots die Busspur in Richtung Leipziger Platz befuhr. Nach dem Unfall kam das Kind mit dem Verdacht auf innere Verletzungen ins Krankenhaus.