Berlin (dpa/bb)- Ein 73 Jahre alter Mann und seine 66-jährige Ehefrau sind bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenberg schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte, stieß der 73-Jährige am Sonntagabend mit seinem Wagen in der Normannenstraße mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 61-Jährigen zusammen. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.