Dreijähriger Junge von Auto erfasst und schwer verletzt

Berlin (dpa/bb) - Ein dreijähriger Junge ist in Berlin-Spandau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind habe am späten Mittwochabend plötzlich die Fahrbahn der Falkenseer Chaussee/Ecke Siegener Straße betreten, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Demnach übersah ein 75 Jahre alter Autofahrer den Jungen. Der Dreijährige kam nach dem Zusammenstoß mit dem Wagen mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er musste notoperiert werden.

Weshalb das Kind die Fahrbahn betrat, ist bisher nicht bekannt. Die Falkenseer Chaussee war am Mittwochabend in Richtung Falkensee zwischen Zeppelinstraße und Westerwaldstraße zeitweise gesperrt.