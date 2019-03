Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 72 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Berlin-Weißensee lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann am Mittwoch auf der Malchower Chaussee mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte mit voller Wucht in ein anderes Auto. Die Beifahrerin in dem entgegenkommenden Fahrzeug wurde schwer verletzt. Der Fahrer kam mit leichten Blessuren davon. Warum der 72-jährige Autofahrer auf die Gegenspur kam, war noch nicht klar.