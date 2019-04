Busfahrer muss bremsen: Baby schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Schuld war offensichtlich ein rücksichtsloser Autofahrer: Beim scharfen Bremsen eines Linienbusses in Berlin-Schöneberg ist ein Baby aus seinem Kinderwagen geschleudert und schwer verletzt worden. Das sechs Monate alte Kind prallte am Dienstagnachmittag mit dem Kopf gegen eine Haltestange und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dies teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Der Busfahrer hatte auf der Hauptstraße einem Autofahrer ausweichen müssen, der vor ihm auf die Busspur herübergezogen war, um in die Eisenacher Straße abzubiegen. Der Autofahrer flüchtete unerkannt. Weitere Verletzte gab es keine.