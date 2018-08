Bewusstloser Radfahrer im Tiergarten entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Polizisten auf einer Kontrollfahrt haben am Samstagmorgen in Berlin einen bewusstlosen Radfahrer gefunden. Gegen 4.20 Uhr hätten sie den schwer verletzten 29-Jährigen auf der Straße des 17. Juni in Tiergarten entdeckt, teilte die Berliner Polizei mit. Der Verletzte sei mutmaßlich alkoholisiert gegen ein parkendes Fahrzeug gestoßen, gestürzt und daraufhin ohnmächtig geworden. Rettungskräfte brachten den Mann wegen seiner Kopfverletzungen in eine Klinik und entnahmen ihm Blut. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.