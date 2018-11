Autofahrerin verliert Kontrolle über Wagen: Schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Eine 62-Jährige hat in Berlin-Britz die Kontrolle über ihren Wagen verloren und einen Unfall verursacht. Die Frau erlitt am Freitagabend auf dem Buckower Damm schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein weiterer 38 Jahre alter Autofahrer blieb demnach unverletzt.

Aus bislang unbekannten Gründen kam der Wagen der Frau rechts von der Straße ab und prallte gegen einen geparkten Wagen. Das Auto schleuderte um seine eigene Achse, prallte gegen das Fahrzeug des 38-Jährigen und kam erst auf dem begrünten Mittelstreifen zu stehen.