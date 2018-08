Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf sind sechs Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder. Aus bislang ungeklärter Ursache habe sich ein Wagen am Mittwochabend am Franz-Neumann-Platz überschlagen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.