Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Mitte ist eine 55-jährige Radfahrerin von einem Auto erfasst worden. Die Frau wurde dabei am Rücken verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Eine 21-jährige Autofahrerin hatte die 55-Jährige am Mittwochnachmittag mit ihrem Wagen beim Einbiegen in eine Einfahrt erfasst.