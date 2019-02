Auto stößt mit BSR-Laster zusammen: Zwei Schwerverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen der Berliner Stadtreinigung (BSR) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte der Lkw-Fahrer am Mittwoch in Berlin-Mitte nicht die Vorfahrt des anderen Fahrzeugs beachtet, so dass es auf dem Louise-Schröder-Platz zur Kollision kam. Während der 48-jährige BSR-Fahrer den Angaben zufolge unverletzt blieb, wurden sein 37 Jahre alter Beifahrer und der 70-jährige Autofahrer schwer verletzt. Beide wurden zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.